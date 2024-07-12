Aile Bakanlığı'nın Bütçesi Laikliğe Aykırı Protokole Akıtılıyor... Diyanet'in Kuran Kurslarına 92,9 Milyon TL Harcandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ve 'Anayasa’ya aykırı' olduğu gerekçesiyle yargıya taşınan '4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü' 2024 yılında da sürdü. Buna göre, Diyanet'in 4-6 Yaş Kuran kurslarına giden çocuklar için 2024’ün yalnızca ilk beş ayında 92 milyon 905 bin 950 TL aktarıldığı bildirildi.

Bakanlık bütçesinden, 'Kuran Kursu Destek Programı' için Diyanet'e 2023 yılında aktarılan toplam kaynak ise 50 milyon 789 bin 850 oldu.

Aralarında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin de yer aldığı çok sayıda dernek, protokolün yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Talep dilekçelerinde, kamu bütçesinden belirli bir inanç için harcama yapılmasının, “Ayrımcılık” olduğu kaydedildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Bakanlık bütçesinden, 'Kuran Kursu Destek Programı' için Diyanet'e yapılan destek ödemeleri, 2024’ün Ocak-Mayıs döneminde aylara göre şöyle:

• Ocak: 6 milyon 135 bin 600 TL

• Şubat: 12 milyon 292 bin 650 TL

• Mart: 18 milyon 546 bin 300 TL

• Nisan: 24 milyon 829 bin 950 TL

• Mayıs: 31 milyon 101 bin 450 TL

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ KATILIYOR

Diyanet’in büyük yatırım yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına gönderilen çocuk sayısı ise yıllara göre şöyle:

• 2018: 131 bin 26

• 2019: 170 bin 513

• 2020: 181 bin 808

• 2021: 105 bin 369

• 2022: 168 bin 439

• 2023: 208 bin 936