AİHM kararını verdi: Barış Akademisyenleri davasında Türkiye'yi haksız buldu

AİHM, 'Barış Akademisyenleri' davasında karara vardı. Mahkeme, ihraç edilen akademisyenlerden Alphan Telek, Edgar Şar ve Zeynep Kıvılcım'ın başvurusunda Türkiye’yi haksız buldu.

AİHM kararını verdi: Barış Akademisyenleri davasında Türkiye'yi haksız buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle ihraç edilen akademisyenlerden Alphan Telek, Edgar Şar ve Zeynep Kıvılcım'ın başvurusunda Türkiye’yi haksız buldu.

Euronews'in aktardığına göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) bugünkü daire kararında 'Barış Akademisyenleri'nin başvuruları karara bağlandı.

Kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinin 'özel hayata saygı' ilkesinin ihlal edildiğine oybirliği ile karar verildi. Ayrıca eğitim hakkıyla ilgili birinci protokolün ikinci maddesinin de ihlal edildiğine hükmedildi.

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