AFAD, Cemil Barlas'ı bile isyan ettirdi: Bira markası var diye polar mont bağışını kabul etmemiş

İktidara verdiği destekle bilinen Cemil Barlas AFAD'ın üzerinde bira markası logosu var diye polar mont bağışlarına kabul etmediğini belirterek tepki göstererek "Bu bir kepazeliktir" dedi.

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AFAD, Cemil Barlas'ı bile isyan ettirdi: Bira markası var diye polar mont bağışını kabul etmemiş

İktidara verdiği destekle tanınan Cemil Barlas, iki bira firmasının depremzedeler için yaptığı kıyafet yardımını AFAD'ın kabul etmediğini belirterek tepki gösterdi. AFAD'ın dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren depremzedeler için Tuborg ve Efes tarafından gönderilen 2 bin adet polar, atkı, bere ve eldiveni üzerinde bira markası olduğu gerekçesiyle kabul etmediği dana önce gündeme gelmişti.

Cemil Barlas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın doğru olduğunu öğrendiğini belirterek şu mesajı attı: 

"Üzerinde bira marka logosu var diye AFAD bu firmaların depolarda duran polar mont bağışını kabul etmemiş. İlk duyduğumda yalandır dedim ama doğru çıktı. Bu bir kepazeliktir." 

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