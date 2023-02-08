Kızılay'ın deprem bölgesinde kurduğu aşevi bilgileri

Kızılay, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde bazı bölgelerde mobil mutfak ve aşevi kurdu.

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Kızılay'ın deprem bölgesinde kurduğu aşevi bilgileri

KIZILAY BESLENME HİZMET NOKTALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Türk Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçları yerleştirdi. 

Kızılay depremden etkilenen bölgelerde;

-3 AŞEVİ,

-11 SAHRA MUTFAK

-74 İKRAM ARACI,

-25 MOBİL MUTFAK,

-3 MOBİL FIRIN ile beslenme desteği sağlıyor.

Kızılay’ın sahada bulunan aşevleri, mobil mutfakları ve sahra mutfaklarından AFAD’ın kurduğu çadır kentlere, depremzedelerin hizmetine açılan öğrenci yurtlarına, spor salonlarına ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanlara sıcak yemek gönderiliyor. İkram araçlarından da vatandaşlara kumanya, sıcak çorba ve içecek dağıtımına devam ediliyor.

Kızılay ayrıca şu ana kadar 425 bin kişilik çorba, 190 bin kişilik kumanya, 440 bin kişilik sıcak yemek, 460 binden fazla ikramlık malzeme olmak üzere 1 milyon 500 bin kişilik beslenme hizmeti verdi. Ek olarak, 210 bin litre su ve 212 binden fazla içecek dağıtımı gerçekleştirildi.

İŞTE KIZILAY'IN BESLENME HİZMET NOKTALARI

Kızılay'ın deprem bölgesinde kurduğu aşevi bilgileri - Resim : 1

Kızılay'ın deprem bölgesinde kurduğu aşevi bilgileri - Resim : 2

Kızılay'ın deprem bölgesinde kurduğu aşevi bilgileri - Resim : 3

Kızılay'ın deprem bölgesinde kurduğu aşevi bilgileri - Resim : 4

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