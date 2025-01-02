'AFAD Borcunu Ödemedi' İddiası! Hatay'da Depremzedelerin Elektriği Kesildi

Hatay’ın Defne ilçesinde çoğunlukla öğretmenlerin yaşadığı Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geçici Konaklama Merkezi’nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından elektrik faturaları ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesildi.

210 AİLE YAŞIYOR

Konteyner kenti ziyaret eden Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’ndan (TÖBSEN) Hizam Hasırcı, burada 210 ailenin yaşadığını, ısınmaktan yemek yapmaya kadar tüm ihtiyaçların elektrikle sağlandığını belirtirken “Aldığımız bilgiye göre AFAD tarafından elektriklerin ödenmemesinden dolayı bütün konteyner kentin elektrikleri kesilmiştir. Öğretmenlere reva görülen bu zulmü asla kabul etmiyoruz. Lafa gelince öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahseden yetkililer öğretmene bir elektriği çok görüyor. Bunu asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

'İLÇE MİLLİ EĞİTİM SORUNU ÇÖZMEK YERİNE TOPU AFAD’A ATTI'

Elektriğin açılmaması durumunda ciddi eylemler yapacaklarını tüm kamuoyuna deklare ettiklerini belirten Hasırcı, Toroslar Elektriğin kimseye tebligat göndermeden elektrik kesmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ayrıca bu durumun insanlığa da hukuka da yakışmadığının altını çizen Hasırcı, konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim’i aradığını fakat Milli Eğitim’in sorunu çözmek yerine topu AFAD’a attığını ifade etti.

'BUGÜN HAVA ÇOK SOĞUK'

Konteyner kentte kalan öğretmenlerden Ahmet Gültekin olaya dair yaptığı açıklamada, yedi ay önce sayaç takılmasından bahsedildiğini fakat durdurulduğunu söyledi. Torosların sayaç takılmasına dair hiçbir tebligat göndermediğini de belirten Gültekin, “Saat 14.00’ten beri elektrik kesik. Bugün hava çok soğuk. Isınma, yemek her şey elektrikle oluyor. Liseye, ilkokula giden çocuklar var. Biz buralıyız bir akrabamıza gideriz. İzmir’den, Kocaeli’nden yeni atanan öğretmenler kalıyor burada. Gidecek yerleri de yok. Öğleden beri saatlerdir öğretmenler polar battaniyeyle oturuyor” dedi.

Protesto ve açıklamanın ardından konteyner kentte elektrik geldi. Saat 20.30 sularında çarşamba gününe kadar sayaç takma şartıyla geçici olarak elektrik verildi.

Kaynak: ANKA