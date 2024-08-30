Adil Öksüz'ün Kaçmasını Sağlamıştı! İfadesinde Dikkat Çeken 'Rastlantı' Savunması

FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan Cihat Yıldız tutuklanmıştı. Emniyet'te konuşmayan Yıldız, savcılıkta ifade verdi. Yıldız, darbe girişiminden sonra farklı adreslerde yaşadığını, Esenler ve Bahçelievler'de farklı adreslerde kaldığını söyledi. Ancak bu adresleri savcılıkla paylaşmayı "Hatırlamıyorum" diyerek reddetti.

Sabah'ın haberine göre, kaldığı bu yerlerden birinde bir arkadaşının olduğunu ancak onun da ismini söylemek istemediğini belirten Yıldız, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise sağda solda takıldım. Kod ismim ya da bir lakabım olup olmadığı konusunda cevap vermek istemiyorum" diye konuştu.

'ÜLKEDEN AYRILMAYI İSTEMEDİM'

Adil Öksüz'ün firarına yardım etmekten dolayı görülen ve karara bağlanan davada dosyası firari olması nedeniyle ayrılan Yıldız, "Hakkımda çıkartılan yakalama kararından ailemin bilgi vermesi üzerine haberdar oldum. Onlara kimin haber verdiğini bilmiyorum. Bana emniyetten aradıklarını söylemişlerdi. Ben de bunun üzerine kendimi gizleme yoluna gittim. Ülkeden ayrılmayı istemedim. Yakalanmak da istemediğimden bugüne kadar teslim olmadım" ifadelerini kullandı.

Yakalandığı sırada üzerinde ağabeyi Mustafa Yıldız'ın kimlik belgesi çıkan ve polislere bu kimliği gösteren Yıldız, neden sahte kimlik kullandığı sorusuna, "Çünkü hakkımda yakalama kararı olduğunu biliyorum ve bu şekilde yine kaçmayı sürdürmeyi düşünüyordum" dedi.

'RASTLANTI' İDDİASI

Yakalandığı gün de iddiasına göre Esenyurt'ta yürüdüğünü ve öğle namazına gidemediğini iddia eden Yıldız, " Yakında bir camide yoktu. Rastlantı sonucu orada beklemekte olan beyaz renkli bir aracın yanına gittim. Araç içerisinde sürücü kısmında oturan kişiye yakın bir cami olup, olmadığını sordum. O da istersem camiye bırakabileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bu şekilde yola çıktık" dedi.

Birlikte yakalandığı FETÖ'nün mahrem sorumlularından Ahmet Hızal'ı da kendi bindiği araca şans eseri aldıklarını ileri süren Yıldız, "O sırada yine tanımadığım bir kişi daha vardı. O da ben de geleyim dedi. Şoför tamam dedi. Bu şekilde araca bindik. Ahmet Hızal'la ilk kez orada rastlantısal şekilde görüştüm. Daha önceden tanımıyorum. Arabayı kullanan kişiyi de daha önceden tanımıyordum. Tamamen rastlantı sonucu aynı araçta yakalandık" diye konuştu.

Yakalandığı anları anlatan Yıldız, "Bir süre arabayla gittik. Bir kilometre gittiğimizde ben sol tarafta bir cami gördüm. Şoför o tarafa dönemeyeceğini söyleyip, yol üzerinde başka bir yere bırakmayı teklif etti. Bu sırada trafik durdu. İleride çevirme olduğunu gördüm. Öğle namazı geçiyor diye diğer kişi ile beraber yürüyerek camiye gitmek için araçtan indik. Polis memuru bizi yanına çağırdı. Yakalanmam bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.