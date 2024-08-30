AFAD Duyurdu! İki Bölgede Art Arda Deprem: İşte İlk Veriler

Kahramanmaraş ve Akdeniz art arda sallandı. AFAD'ın verilerine göre ilk deprem Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Akdeniz ise 3.6 ile sallandı.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu! İki Bölgede Art Arda Deprem: İşte İlk Veriler

Türkiye gece ve sabah saatlerine karşı art arda sallandı. İlk deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 01.41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Sabaha karşı 04.35'te ise Akdeniz sallandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 6.8 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD İlk Verileri Duyurdu, Adana'da Deprem!AFAD İlk Verileri Duyurdu, Adana'da Deprem!Güncel

Etiketler
AFAD Deprem Kahramanmaraş Akdeniz
Son Güncelleme:
Konya'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var Konya'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var
'Camgöz' Suç Örgütü Lideri Türkiye'ye Getirildi 'Camgöz' Suç Örgütü Lideri Türkiye'ye Getirildi
Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi! Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi!
Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır? İşte 5 Soruda Gerçek Altını Anlamanın Yolu Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır? İşte 5 Soruda Gerçek Altını Anlamanın Yolu