AFAD Duyurdu! İki Bölgede Art Arda Deprem: İşte İlk Veriler

Türkiye gece ve sabah saatlerine karşı art arda sallandı. İlk deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 01.41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Sabaha karşı 04.35'te ise Akdeniz sallandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 6.8 kilometre olarak ölçüldü.