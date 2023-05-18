Depremzedelere sosyal medyadan hakaret iddiasına 8 gözaltı

Adana’da seçim sonrasında depremzedelere iktidara oy verdikleri için sosyal medya üzerinden hareket ettiği öne sürülen 8 şahıs gözaltına alındı.

Depremzedelere sosyal medyadan hakaret iddiasına 8 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy kullanan depremzedelere, iktidara oy verdiği için sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provakatif paylaşım yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma çerçevesinde yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, adresleri belirlenen kullanıcıları yakaladı.

Emniyete götürülen 8 şahsın ifadesi alınıp yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Deprem 2023 seçim
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