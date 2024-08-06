Adana'da Çöp Ev Operasyonu: Tam 15 Kamyon!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir evden tam 15 kamyon çöp çıkarıldı. Ev sahibinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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Adana'da Çöp Ev Operasyonu: Tam 15 Kamyon!

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katında bulunan dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişinin evinden kötü koku yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.

Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine eve belediyenin temizlik ekipleri yönlendirildi.

Görevlilerin yaptığı çalışmayla evden 15 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkardı.

Kaynak: AA

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