Bakan Tunç'tan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'FETÖ taktiği...'

Bakan Tunç'tan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da bir dizi ziyarette bulundu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisini dinlemeye gelenlere hitap eden Tunç, seçim süreci döneminde katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yorumları 'FETÖ taktiği' olarak değerlendirdi.

Tunç, şunları söyledi:

"Bunları bir kere gündeme getirmek bile abesle iştigaldir. Onları yazanlar bugün yazmıyor ki önceki seçim dönemlerinde de sürekli bir FETÖ taktiği olarak biz bunu sosyal medyalarda görüyoruz. O tür haberlere aldırış etmemek lazım. 8,5 saat süren kabine toplantısı oldu. Cumhurbaşkanımız bakanlarımızı yeni projeler ve hedefler noktasında dikkatle dinledi. Çünkü bir önceki kabine toplantısında brifinglerinizi süratle alıp teşkilatınızı tanıyın ardından da yeni hedefler seçim beyannamemizde halkımıza vadettiğimiz hususlarla ilgili projelerinizi kabinede sunun demişti. Herkes hazırlığını yaptı ve 8,5 saat süren bir çalışma ortaya konuldu. Orada hedeflerle ilgili görüş alışverişi oldu. Cumhurbaşkanımızın o hedeflere yönelik önerileri oldu. Hemen toplantının sonunda da canlı yayında bir açıklama yaptı. Dolayısıyla gece gündüz çalışan yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor. Tüm bu söylentilere kulak asmamak lazım bunu gündeme de almamak lazım."

Kaynak: İHA