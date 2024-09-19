Burdur ve Karabük’e İdare Mahkemesi Kuruluyor

Burdur ve Karabük’de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir” açıklaması yaptı.

Burdur ve Karabük’e İdare Mahkemesi Kuruluyor

Burdur ve Karabük’de idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKAN TUNÇ : İDARE MAHKEME SAYISI 214 OLDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük’e İdare Mahkemesi kurulması kararıyla ilgili “Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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