Resmi Gazete'de Yayımlandı: 16 İlin Valisi Değişti!
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 ilin valisi değişti, 12 vali merkeze çekildi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Vali atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı, 16 ilin valisi değişti.
İşte 16 ile vali olarak atanan isimler:
Manisa Valisi Enver ÜNLÜ - Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Şırnak Valisi Cevdet ATAY - Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Konya Valisi Vahdettin ÖZKAN - Manisa Valisi
Kırklareli Valisi Birol EKİCİ - Şırnak Valisi
Uşak Valisi Turan ERGÜN - Artvin Valisi
Isparta Valisi Aydın BARUŞ - Gümüşhane Valisi
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim AKIN - Konya Valisi
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder BAKAN - Amasya Valisi
Mülkiye Başmüfettişi Ali ÇALGUN - Çorum Valisi
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah ERİN - Isparta Valisi
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi DOĞAN - Sakarya Valisi
Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur TURAN - Kırklareli Valisi
İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet KARAKAYA - Bitlis Valisi
Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa DEMİRYÜREK - Kırşehir Valisi
İstanbul-Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz AYDIN - Bolu Valisi
Ankara-Etimesgut Kaymakamı Naci AKTAŞ - Uşak Valisi