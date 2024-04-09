Adalet Bakanı Tunç'tan Filistin paylaşımı: “Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanındadır”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan Filistin paylaşımı: “Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanındadır”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İsrail’i eleştirdi. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, “İşgalci İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlığın gözü önünde uluslararası hukuku ayaklar altına almakta, savaş suçu işlemektedir. Sivillerin üzerine bombalar yağdırarak soykırım yapmaktadır. İsrail’in hain saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 33 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hayatını kaybederken 76 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı” ifadelerine yer verdi.

“DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR’”

Türkiye’nin, Filistinlilerin yanında yer aldığını belirten Bakan Tunç, “Uluslararası sistem, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, işgalci İsrail’in katliamlarına sessiz kalırken ve zalimlerin yanında saf tutarken; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, masumların ve Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız nerede olursa olsun her platformda ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diyerek yaşananlara karşı tüm dünyanın kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'dan İsrail'e net mesaj: Bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdıkBakan Fidan'dan İsrail'e net mesaj: Bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdıkDünya

“HAKKANİYETİ SAVUNMATA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Tunç’un yaptığı paylaşımda Türkiye’nin Gazze’ye en çok yardım gönderen ülke olduğu vurgulanarak, “Gazze’de ateşkes önerileri ve insani yardım önergeleri reddedilirken, Türkiye Filistinli kardeşlerine yardım göndermek için mücadele etmiştir. Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Daima mazlumun ve mağdurun yanında yer alacak, dünyada barışı, huzuru ve adaleti savunacağız” denildi.

Etiketler
Adalet Bakanı Filistin Gazze İsrail Yılmaz Tunç
Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi... Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi...
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud ile telefonda görüştü Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht ile telefonda görüştü
Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru
Devir teslim töreninde milletvekiline çiçek fırlatıp, küfretti Eski başkan milletvekiline çiçek fırlatıp, küfretti
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi
Adalet Bakanı Tunç'tan Filistin paylaşımı: “Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanındadır” Adalet Bakanı Tunç'tan Filistin paylaşımı
Fatih'teki korkutan depoda yangını kontrol altına alındı Fatih'teki korkutan depoda yangını kontrol altına alındı
Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti Yandaş basında şok manşet...
Mehmet Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı: Tanınmış gazeteci apar topar gönderildi! Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı