Acil Serviste Dehşet Anları! Bıçaklar Çekildi, Yumruklar Havada Uçuştu

Şanlıurfa'da, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede karşılaşan yaralı yakınları, bu kez acil serviste birbirlerine girdi. Taraflar birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdı. Olayda toplam 5 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da Eyyübiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

ACİL SERVİSTE DE KAVGA ETTİLER

Kavgada yaralanan 3 kişinin yakınları, olaydan haberdar olunca hastaneye akın etti. Acil serviste karşılaşan yaralı yakınları arasında yaşanan sözlü tartışma, bu kez acil serviste bıçak ve yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralanırken, tedavi için hastanede bulunan hasta ve yakınları panik ve korku yaşadı.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, her iki olayda yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisi girişinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: DHA

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