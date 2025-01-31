İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 6 Tutuklama! Bank Asya Hissedarı da Aralarında

İstanbul merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Aralarında Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 6 Tutuklama! Bank Asya Hissedarı da Aralarında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenledi. Söz konusu baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 12’si gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

7 ildeki eş zamanlı operasyonda12 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler İstanbul'a sevk edilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal İdrak Babadağ ile birlikte Ekrem Ç., İbrahim E., Orhan A., Sıddık A. ve Selami K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet A., Ayhan K., Ahmet Ramazan B., Osman Uğur B., Fatma A. ve Yaman Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Özel Teğmenlere Sahip Çıktı, Cumhurbaşkanı'na Seslendi: 'Teğmenler Geldiğinde Siz İhraç Olacaksınız' Özel Teğmenlere Sahip Çıktı, Cumhurbaşkanı'na Seslendi
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
Çocuklara Şantaj Yapıp, İntihara Sürüklediler! 'Veri Hırsızlığı' Soruşturmasında Yeni Detaylar: Kişisel Bilgiler Nasıl Satıldı? 'Veri Hırsızlığı' Soruşturmasında Yeni Detaylar...
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de
Kağıthane'de Feci Kaza! Motosikletler Birbirine Girdi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti Kağıthane'de Feci Kaza! Motosikletler Birbirine Girdi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da İş Cinayeti: Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti Adıyaman'da İş Cinayeti: Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor