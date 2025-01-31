İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 6 Tutuklama! Bank Asya Hissedarı da Aralarında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenledi. Söz konusu baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 12’si gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

7 ildeki eş zamanlı operasyonda12 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler İstanbul'a sevk edilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal İdrak Babadağ ile birlikte Ekrem Ç., İbrahim E., Orhan A., Sıddık A. ve Selami K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet A., Ayhan K., Ahmet Ramazan B., Osman Uğur B., Fatma A. ve Yaman Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA