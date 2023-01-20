Abdest almak için çıkardığı montundan 9 bin dolarını çaldılar!

Fatih'te ibadet etmek için girdiği camide abdest alırken montunu çıkarıp asan Tacikistanlı turistin parası çalındı. 9 bin dolar parası çalınan turisti soyan kişinin daha önce de 20 benzer suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Abdest almak için çıkardığı montundan 9 bin dolarını çaldılar!

Fatih'te camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar parası çalındı. Paraları çalan Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı.

Fatih’te montunun cebindeki 9 bin doları çalınan Tacikistan uyruklu B.B., 16 Ocak Pazartesi günü polise başvurdu. B.B.’nin şikâyeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

20 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İncelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan 20 kaydı bulunan Mustafa A. olduğunu tespit etti. Mustafa A. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalandığında şüphelinin üzerinde 14 bin 420 lira, 200 dolar ve 100 Euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa A. adliyeye sevk edildi. 

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