ABB Başkanı Başkent'te Çocuk Etkinlik Merkezi Açılışında Konuştu

Yavaş, Sincan 100. Yıl Çocuk Etkinlik Merkezinin açılış törenindeki konuşmasında, başkentin farklı noktalarında 7 yeni çocuk etkinlik merkezinin açılışının yapıldığını ifade etti.

Yeni açılanlarla toplam 29 merkeze ulaştıklarını bildiren Yavaş, hedeflerinin bu sayıyı en az 100'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Merkezin 36-66 aylık çocuklara yönelik olduğunu dile getiren Yavaş, "Bu merkezler yalnızca bir eğitim alanı değil aynı zamanda sevgi, dayanışma ve öğrenme mekanıdır. Bu merkezlerimizde dar gelirli ailelerin eğitime erişemeyen çocuklarına yönelik yabancı dil eğitiminden güzel sanatlara kadar birçok alanda hizmet veriyoruz. Ayrıca UNICEF işbirliğiyle yarı zamanlı eğitim veren 20 sınıfımızda 651 öğrenci eğitim alıyor ve bu eğitimlerin tamamı ücretsiz veriliyor." diye konuştu.

Ayrıca 5 ayrı merkezde dezavantajlı, oyuncağa erişemeyen çocuklar için oyuncak kütüphanesinin bulunduğunu belirten Yavaş, yaptıkları diğer çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

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Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda dijital mecralar çocuklar için ciddi tehlike oluşturuyor. Bu konuda akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştay düzenleyip 2025 yılı için kapsamlı eylem planı hazırlayacağız. Ayrıca aralık ayında geniş katılımlı ulusal çocuk sempozyumu düzenleyeceğiz. Sevgili aileler, burada sizlere de çok iş düşüyor. Çocuklarınızda fark ettiğiniz olumsuz durumlar için 7 gün 24 saat belediyemize, aile yaşam merkezlerindeki yetkililere başvurabilirsiniz. Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmalarımızla her zaman yanınızdayız. Eylülden beri 984 çocuğumuz bu merkezlerden faydalandı."

Kreşlerde yetişen çocukların daha bilinçli olduğunu dile getiren Yavaş, bu çocuk etkinlik merkezlerinde çocukların korunmasına yönelik eğitimler de verildiğini ifade etti.

Yavaş, konuşmasının ardından, yeni açılan Sincan 100. Yıl Çocuk Etkinlik Merkezini gezdi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, internet ve çocuk güvenliğine yönelik aile yaşam merkezlerinde başlatılacak seminerle, ailelerin en azından güvenli interneti öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi.

Okulların temizlik ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini belirten Yavaş, "Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Bir kısım okul geri çekti talebini ama biz talep eden okulları temizlemeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA