8 Yıldır Aranıyordu: Ermenek Faciasının Baş Şüphelisi Yakalandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın baş şüphelilerinden Y.Ö., yaklaşık 8 yıldır süren firarının ardından Mersin'de yakalandı. Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., cezaevine gönderildi.

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8 Yıldır Aranıyordu: Ermenek Faciasının Baş Şüphelisi Yakalandı
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Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ermenek’te meydana gelen ve 18 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden kazasının baş şüphelilerinden Y.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 8 yıldır firari olan Y.Ö.’nün Silifke ilçe merkezinde bulunduğu belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki kömür madeninde 28 Ekim 2014’te su basması sonucu 18 işçi yer altında mahsur kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından işçilerin tamamının cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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