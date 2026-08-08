Hastanede Silahlı Saldırıya Uğramıştı: Çocuk İstismarı Şüphelisi Öldü

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Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Metin Albayrak, sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada acil servis önünde saklanan istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A., şüpheliye tabancayla ateş açtı.

Saldırıda, Metin Albayrak ve hastaneye muayeneye gelen Ayşe E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu, olay yerinden kaçarken, iki yaralı sağlık çalışanlarınca hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ağır yaralı Metin Albayrak, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Ağır yaralı Ayşe E.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren F.A. ile oğlu İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi F.A. ve oğlu İ.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA