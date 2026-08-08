Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya istikametinde kontrolden çıkan minibüs refüje çarparak hurdaya döndü. Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya istikametinde seyir halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. İşçi Haber'in aktardığına göre çarpmanın etkisiyle minibüs ağır hasar alarak hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede minibüste bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kuzey Marmara Otoyolu Trafik kazası
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