66 Milyon Liralık Saatini Satmak İsteyen İş İnsanı Gasp Çetesinin Eline Düştü

42 yaşındaki Ömer U., 2001 yılında üzerinde 1.300 adet pırlanta bulunan beyaz altın kaplı Quinting marka saati o dönem 1.2 milyon dolara (o zaman yaklaşık 1.5 milyon lira) satın aldı.

Yıllar sonra Ömer U. saatini satmaya karar verdi. Bunun için yeni tanıştığı Mehmet G.'den (40) kendisine alıcı bulmasını istedi. Şüpheli şahıs alıcı olduğunu söylediği Ahmet K. ve Mesut A.'yı Ömer U. ile buluşturdu. Şahıslar saatin değerinin 2 milyon dolar (66 milyon lira) ettiğini ancak satmanın zor olduğunu söyledi.

PEŞİN PARALI ALICI OYUNU

Sabah'ın haberine göre; Şüpheli Mehmet G. daha sonra Ömer U.'yu yeniden telefonla arayarak saat için peşin paralı alıcı bulduğunu belirtti. Ömer U., Mehmet G.'nin yanında gelen İzzettin O.'ya iş yerinin nerde olduğunu sordu. Ancak şahıs birinin yanında çalıştığını söyleyince Ömer U. durumdan şüphelenip masadan kalktı.

ALT GEÇİTTE DÖVDÜLER

Şüpheliler Ömer U.'nun peşinden gitti; Fatih Samatya'da bulunan alt geçitten geçtikleri sırada 2 motorlu 4 kişi Ömer U.'yu darbetti. Mehmet G. çantayı şüphelilere teslim ederken Ömer U. ise şahıslardan şikayetçi oldu. Yakalanan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi ise halen aranıyor.

7 şüpheli hakkında 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak saatin nerede olduğu halen bilinmiyor. Şüpheliler önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak.