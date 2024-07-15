4 Gündür Alev Alev Yanıyor, 23 İlden Takviye Ekip Geldi: Aydın'da Umutlar Tükenmek Üzere

Aydın'daki kağıt fabrikasındaki 4 gündür söndürülemeyen yangında umutlar tükendi. Yangın, rüzgarla uçan kağıtlar nedeniyle yayılırken, 80 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

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Aydın'da Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 4 gün önce başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen halen kontrol altına alınamadı. Yangın fabrikadaki tüm alanlara sıçrarken, fabrikanın çevresi de yangından büyük zarar gördü.
4 Gündür Alev Alev Yanıyor, 23 İlden Takviye Ekip Geldi: Aydın'da Umutlar Tükenmek Üzere - Resim : 1

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangında felaketin boyutu her geçen gün arttı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ile de müdahale edilen yangının ilerlemesi bir türlü engellenemedi.

4 Gündür Alev Alev Yanıyor, 23 İlden Takviye Ekip Geldi: Aydın'da Umutlar Tükenmek Üzere - Resim : 2

Ekiplerin yaklaşık 240 bin metrekare alanda depolanmış olan kağıt balyalarını saran yangını söndürme çalışmaları sürerken, felaketin yanan kağıtların rüzgarla diğer bölgelere uçarak yeni bir yangın çıkarmasından dolayı büyüdüğü vurgulandı.

4 Gündür Alev Alev Yanıyor, 23 İlden Takviye Ekip Geldi: Aydın'da Umutlar Tükenmek Üzere - Resim : 3

23 ilden gelen takviye ekiplerle yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada yanmayan bir alanın kalmadığı bildirildi. Bazı bölgelerde yangın kendi haline bırakılırken bazı bölgelerde söndürme ve ayıklama çalışmaları devam ediyor.

4 Gündür Alev Alev Yanıyor, 23 İlden Takviye Ekip Geldi: Aydın'da Umutlar Tükenmek Üzere - Resim : 4

80 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Aydın’daki yangın bir türlü kontrol altına alınamazken, 80 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

Yangının bir an önce söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede hazır bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi de (UMKE) dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk ediyor.

Bölge oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılırken alevlerin ikinci depoya sıçraması sebebiyle yeniden büyüyen yangınlara müdahale esnasında 20 kişi daha olmak üzere şu ana kadar toplamda 80 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

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