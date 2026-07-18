30 İlde Eş Zamanlı IŞİD Operasyonu! 119 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanlığı IŞİD'e finans sağladıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 119 kişi gözaltına alındı.
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İçişleri Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 119 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlık IŞİD'e yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 119 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Kaynak: DHA
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