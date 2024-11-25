25 Kasım'da Manzara Yine Değişmedi: Taksim’de Kadınların Eylemine Polis Ablukası

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Taksim'e çıkan bütün caddeler kapatıldı. Kadınların 25 Kasım eylemini önlemek amacıyla Tünel Meydanı polislerce boşaltıldı. Basın mensupları ise bariyerlerin dışına çıkarıldı.

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25 Kasım'da Manzara Yine Değişmedi: Taksim’de Kadınların Eylemine Polis Ablukası

İstanbul’da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kapsamında saat 19.30’da Taksim Tünel’de yapılması planlanan eylem İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Kadın örgütleri ise yasaklama kararını tanımadıklarını saat 19.00’da Taksim Tünel’de toplanacaklarını açıkladı.

Yasak kararının ardından İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polisler, Tünel Meydanı'ndan eylem takibi için bulunan gazetecileri "Alanı boşaltıyoruz" diyerek çıkarttı.

Taksim, Şişhane arasında yüzlerce polis, gözaltı otobüsleri ve TOMA'lar hazır bekletiliyor.

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