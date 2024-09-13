24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Manisa’da Yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 24 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan firari şüpheli Y.A.’nın (38) Durasıllı Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheli Y.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA