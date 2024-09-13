Ağrı Şikayetiyle Gitti, Şoke Oldu: 3 Kilo 30 Santim Kitle Çıkarıldı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastanın yapılan tetkik ve tahlillerinde karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 3 kilo ve 30 santim çapındaki kitle alındı.

Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu ve daha önce benzer şikayetlerle gelen hastalarının bulunduğunu hatırlattı.

Kara, “Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA