20 Milyon Liralık Osmanlı Mirası! Kanuni’nin Özel Koleksiyonu Baskında Ortaya Çıktı

İzmir’de bir ev ve bir depoya eş zamanlı yapılan baskında piyasa değeri 20 milyon lira olan tarihi eserler ele geçirildi Aramalarda, toplam 2 bin 473 parça tarihi eser bulunurken, eserler arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı dönemlerine ait sikkeler de bulundu.

İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Osmanlı padişahlarına ait nadir sikkelerin yer aldığı 20 milyon TL değerinde bir koleksiyon ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Karabağlar ilçesinde bir ev ve bir depoya eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda, toplam 2 bin 473 parça tarihi eser bulundu.

Yetkililer, ele geçirilen tarihi eserler arasında 2 bin 60 adet sikke, 68 adet zolta ve taler, 8 İstiklal Madalyası, 17 mühür, 32 yüzük ve 248 farklı obje yer aldığını bildirdi. Eserlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirtildi.

Operasyonda en dikkat çeken parçalardan biri, Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı dönemlerine ait sikkelerin kronolojik sırayla albüm haline getirildiği nadir bir koleksiyon oldu. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Yıldırım Bayezid gibi önemli padişahların dönemlerinden kalma sikkelerin bu koleksiyonda yer aldığı öğrenildi.

Ele geçirilen eserler arasında şu eserler yer aldı:

  • Abdülhamid, II. Mahmud ve III. Selim dönemlerine ait zoltalar,
  • Arkaik Dönem İyonya, Efes, Milet, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler ile objeler;
  • İslam dönemine ait Sasani Hanedanlığı’ndan II. Şapur’a, Germiyanoğlu Mehmet Bey’e ve İlhanlı hükümdarı Olcaytu’ya ait nadir parçalar.

