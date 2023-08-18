2 yıl sonra öğrendiği gerçekle hayatı karardı: Sisteme girmeden ameliyat etmişler!

İzmir'de yaşayan 49 yaşındaki A.Ş., 12 yıl önce ikinci evliliğini T.Ş. ile yaptı. 2 çocuğu olan genç kadın, yeni eşinden de çocuk sahibi olma kararı aldı.

Arkadaşı G.B.'nin önerisiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. M.İ. çalıştığı tıp merkezine giden A.Ş., yapılan kontrollerde hayatının şokunu yaşadı.

KANSERSİN DİYE...

Yeni Asır'ın haberine göre Doktor M.İ.'nin "Kansere doğru gidiyorsun, rahminin derhal alınması gerekiyor" demesiyle yıkılan A.Ş., durumu eşine anlattı.

Eşinin de "Senin sağlığın benim için daha önemli, ne gerekiyorsa yapılsın" yanıtı vermesi üzerine 7 Şubat 2020'de rahim operasyonu için ameliyat masasına yattı.

EVLİLİĞİ BİTME NOKTASINA GELDİ!

Ameliyattan 1.5 gün sonra taburcu edilen A.Ş., 2-3 ayın ardından sağlık problemleri yaşamaya başladı. Evliliği bitme aşamasına gelen A.Ş, doktor doktor gezdikten sonra psikiyatriye gitmeye başladı. 2022 yılı kasım ayında ilk gittiği Prof. Dr. M.Ö.'nün kapısını çaldı.

SKANDAL BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde, duydukları karşısında şaştı kaldı. Çünkü 2020'de yapılan ameliyatla A.Ş.'nin rahmi ile birlikte yumurtalıklarının da alındığı ve cerrahi menopoza sokulduğu ortaya çıktı.

Doktor M.Ö. bu tür ameliyatların tıp merkezinde yapılamayacağını ve operasyonun usulsüz gerçekleştiğini öğrenen A.Ş., soluğu mahkemede aldı.

AMELİYAT SİSTEMDE GÖRÜNMÜYOR!

Sağlık Bakanlığı'ndan da yardım isteyen A.Ş, çağrı yaptı:

Bu tıp merkezi SGK kayıtlarında beni 'Ayakta tedavi' olarak göstermişler. Medula sistemine ise 'Histerektomi ameliyatı' diye girmemişler, sisteme bilerek yüklemiyorlar.

Ameliyat oldum, e- nabzımdaki ikinci kontrolüme 'Üst solunum yolu enfeksiyonu' yazmışlar. Ameliyat olduğum gözükmüyor. Yetkisiz ameliyathanede insanları kesiyorlar.

Hiçbir tıp merkezinde sezaryen, histerektomi, açık safrakesesi ve yumurtalık ameliyatı yapamazlar yetkileri yok. Sağlık Bakanlığı devreye girip tıp merkezinin faaliyetlerini durdursun. Başka canlar yanmasın.