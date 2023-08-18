Kandıra'da denize girişlere 2 günlük yasak geldi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Son Güncelleme:
Kandıra'da denize girişlere 2 günlük yasak geldi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Değişen hava şartlarına göre, kırmızı bayrak çekilen bölgelerde yasaklamalar yapılacak.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
“Bir birimin kadın şefinin, altında çalışan erkek editörden çok daha az maaş aldığını öğrendik”  “Bir birimin kadın şefinin, altında çalışan erkek editörden çok daha az maaş aldığını öğrendik” 
Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı… Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı…
Adı İBB Başkan adaylığı için geçen AKP'li Kabaktepe: Ben Fatsalıyım, komünist tarafım da var Adı İBB Başkan adaylığı için geçen AKP'li Kabaktepe: Ben Fatsalıyım, komünist tarafım da var
ÇOK OKUNANLAR
Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı! Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar' Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar Ne hissederlerse doğru çıkıyor! İşte sezgileri en güçlü burçlar
Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi