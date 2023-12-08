'+18'lik iddianame' diyerek aktardı... Emniyet'te 'taciz ve şantaj' skandalı: Evine uyuşturucu getirdi, eşi ve başka bir kadınla kullandı

Eski Narkotik Başkan Yardımcısı M.L. hakkında, geçtiğimiz mart ayında yapılan şikâyet sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'yağma, şantaj ve cinsel taciz' suçlarının yer aldığı iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.

Gazeteci Tolga Şardan T24'te kaleme aldığı yazısında; M.L.’nin evine uyuşturucu getirip, kendisi, eşi ve başka bir kadınla kullandığını, işyerinden başka tür madde bulunduğunu söyleyip, onlardan da getirebileceğini ima ettiğini ve aynı polis müdürünün, bunca olay yaşanırken aynı zamanda da uyuşturucu suçlarıyla mücadele eden birimde görev yapmış olduğunu vurguladı.

Savcılık iddianamesinde, olayda mağdur olduğu gerekçesiyle şikayetçi olan Ö.Ç.’nin anlattıklarının yanında sanık konumundaki polis müdürü M.L. ve eşi A.L.’nin savunmaları da yer aldı. Taraflar arasında yaşananlar ile yine M.L. ve eşi A.L.’nin şikayetçi Ö.Ç.’ye gönderdiği mesajların yer aldığı iddianame'nin +18’lik olduğunu vurgulayan Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Olayın mağduru olan Ö.Ç.’nin anlatımlarına bakılırsa; sürecin başlangıcı, M.L.’nin Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda görev yaptığı Eylül 2019’a kadar gidiyor:

“M.L.’nin kızının doğum günü olması sebebiyle A.L. evine, kızının doğum gününe davet etti. Çok ısrarcı olunca kızımla davete katıldım. Bu katılmadan sonra zaman zaman beni arayarak kızım ile birlikte buluşma teklif etti. Zaman zaman buluştuk.”

Şikayetçi Ö.Ç., ilerleyen zamanda A.L. ile görüşmeye devam ettiğini, yine bir gün buluştuğu sırada A.L.’nin kendisinden para istediğini ve toplamda 20 bin dolar verdiğini anlattı.

2020 yılı Şubat ayı başlarında bir cumartesi günü eşi işi gereğince Bodrum’da bulunduğu sırada A.L.’nin kendisinin aradığını, M.L.’nin şehir dışına gittiğini söylediğini anlatan Ö.Ç., yaşananları şöyle aktardı:

'İŞ YERİMDE BAŞKA MADDELER DE VAR'

“A.L. ile birlikte avm’ye gittik. Alışveriş yaptıktan sonra eve geri geldik. Bir müddet sonra A.L.’yi eşi telefonla aradı. Hava muhalefeti nedeniyle M.L.’nin yoldan geri döndüğünü söyledi. M.L. eve geldi. Bir madde çıkartarak ‘bu esrar, bunu eriteyim, birer nefes çekin, kendinizi iyi hissedersiniz. Hatta benim iş yerimde başka maddeler de var, onlardan da getiririm. Sizler zayıflarsınız’ diyerek elindeki maddeyi çakmak ile ısıtarak erimesini sağladı. Maddeyi içtik. Bir tane meyve suyu ekleyerek hazırladığı alkol bardağını verdi. Bir iki kadeh içki aldıktan sonra başım dönmeye başladı.”

ÇİKOLATA KUTUSUNDA FLAŞ DİSKLER

M.L., 2 adet içerisinde porno film bulunan, biri metal üzerinde polis amblemi olan 'Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı' yazısı bulanan ve mavi renkte R harfi bulunan boncuklu flaş bellek, diğeri yuvarlak, her iki yüzünde Narkotik Daire Başkanlığı’na ait logo, içerisinde kurt resmi, NDB yazan flaş belleği, 2021 yılı sonbaharına doğru bizzat kendisi kalp şeklinde kırmızı bir çikolata kutusu ile birlikte evime getirip verdi."

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