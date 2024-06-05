1 Mayıs'ta gözaltına alınan 12 kişi hakkında iddianame: 15 yıla kadar hapisleri istendi!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'de çıkan olaylar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 8'i tutuklu 12 kişi hakkında 15 yıl 6'aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen ve gözaltına alınanlardan 8'i tutuklu 12 kişi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 12 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Nitelikli mala zarar verme" ve "Kemik kırığı oluşacak nitelikte kasten yaralama" suçlarından, ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan, 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihli kararında 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesi nedeniyle gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.