Toyota yok artık dedirtti! Otomobil almak isteyenlere indirimli Corolla fırsatı

Toyota'nın Corolla modeli, Türkiye'deki birçok otomobilseverin ilgisini çekiyor. Ancak güncel otomobil fiyat listesine bakıldığında, Fiat Egea'nın bazı versiyonlarının bile daha uygun fiyatlı olduğu görülüyor. Bu durum, Toyota hayranlarını düşündürüyor. Yeni otomobil alacaklar için bu durum, karar verme sürecinde etkili olabilir.

Toyota'nın Corolla modeli, şık tasarımı ve üstün performansı ile dikkat çekiyor. Ancak Fiat Egea'nın bazı versiyonlarının daha uygun fiyatlı olması, alıcıları düşündürüyor.





Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S versiyon otomobil modelinin fiyat listesi incelendiğinde, kampanyalı olarak 1.002.800 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Öte yandan Fiat Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP versiyon otomobil modeli incelendiğinde, kampanyalı olarak 1.050.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Ayrıca bu durum Egea'dan bile ucuz Corolla fırsatı olarak da görülebiliyor. Ek olarak hem Toyota Corolla hem de Fiat Egea Sedan Urban donanım otomobil modelinin güncel fiyat listeleri aşağıda yer alıyor.

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 837.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 827.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.006.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 996.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.097.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.050.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.184.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.133.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.255.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.245.900 TL.

TOYOTA COROLLA OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ



Toyota otomobil üreticisi, Corolla modeli ile Türkiye'deki birçok insanın ilgisini çekebiliyor. Ayrıca yayımlanan güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Corolla modelinin bazı Fiat Egea versiyonlarından uygun olduğu da gözlemlendi. Bu nedenle Toyota Corolla veya Fiat Egea almak isteyenler, tercih yaparken tekrar tekrar da düşünebiliyor. Öte yandan 22 Kasım 2023 tarihli Corolla fiyatları şu şekilde;

Versiyonu: 1.5 Vision Multidrive S. Fiyatı: 1.182.800 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.002.800 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.299.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.149.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.378.550 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.228.550 TL.

Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.461.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.311.900 TL.

Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.580.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.430.000 TL.

Kaynak: Akşam gazetesi