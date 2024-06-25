NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme

Geçtiğimiz sezon NOW'ın en çok izlenen dizisi olan 'Kızıl Goncalar', eylül ayının ilk haftası sete çıkacak. Dizinin şu an için planlanan yayın tarihinin ise eylül ayının son haftası olduğu açıklandı. Dizinin eylül sonuna ertelenmesi seyircileri derinden üzdü. Birçok seyirci dizinin eylül ayının ilk haftasında ekrana geleceğini düşünüyordu. Çekimlerin ağustos ayından eylül ayına ertelenmesi nedeniyle dizinin yayın tarihinde değişiklik yapıldı.

MERT YAZICIOĞLU AYRILACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Cüneyd Efendi karakterini canlandıran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu diziyi senarist Necati Şahin kaleme alıyor. 'Kızıl Goncalar'da yeni sezon için ekibine katılacak yeni bir oyuncu henüz yok.