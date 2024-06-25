NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme

'Kızıl Goncalar'ın ikinci sezon çekimleri için ne zaman sete çıkacağı açıklandı. NOW TV kaynaklarına göre dizinin yeni sezonunda kadroya katılacak yeni oyuncu yok.

NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme

Geçtiğimiz sezon NOW'ın en çok izlenen dizisi olan 'Kızıl Goncalar', eylül ayının ilk haftası sete çıkacak. Dizinin şu an için planlanan yayın tarihinin ise eylül ayının son haftası olduğu açıklandı. Dizinin eylül sonuna ertelenmesi seyircileri derinden üzdü. Birçok seyirci dizinin eylül ayının ilk haftasında ekrana geleceğini düşünüyordu. Çekimlerin ağustos ayından eylül ayına ertelenmesi nedeniyle dizinin yayın tarihinde değişiklik yapıldı.

NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme - Resim : 1

MERT YAZICIOĞLU AYRILACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Cüneyd Efendi karakterini canlandıran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme - Resim : 2

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu diziyi senarist Necati Şahin kaleme alıyor. 'Kızıl Goncalar'da yeni sezon için ekibine katılacak yeni bir oyuncu henüz yok.

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