Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor

Emekli dostu şehirler arasında yapılan araştırmalar sonucunda, maddi durumu iyi olan emeklilerin en çok tercih ettiği 5 şehir belirlendi. Bu şehirler arasında İzmir, Muğla, Eskişehir, Konya ve Aydın öne çıkmaktadır. Özellikle İstanbul'dan kamyonu dolduran emeklilerin bu şehirlere göç ettiği gözlemlenmektedir.

Bu şehirlerin emekli dostu olarak öne çıkmasının sebepleri arasında yaşam kalitesi, sosyal imkanlar, sağlık hizmetleri ve genel maliyetlerin uygunluğu yer almaktadır. Ayrıca doğal güzellikleri, kültürel etkinlikleri ve tarihi dokusuyla da emeklilerin tercih sebebi olduğu belirtilmektedir.

İzmir, sahip olduğu kültürel zenginlikler, temiz havası ve yaşanabilir şehir olma özelliği ile emeklilerin tercih ettiği bir şehir haline gelmiştir. Muğla, doğal güzellikleri, deniz ve kumsalıyla emekliler için huzurlu bir yaşam sunmaktadır. Eskişehir ise tarihi dokusu, yeşil alanları ve düşük yaşam maliyeti ile emekliler için cazip bir seçenek olmaktadır. Konya'nın sakin yaşam tarzı, kültürel mirası ve ekonomik imkanları da emeklilerin ilgisini çekmektedir. Aydın ise iklimi, tarım alanları ve sahil şeridi ile emekliler için tercih edilen bir şehir konumundadır.

İZMİR

İzmir, Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan ve İzmir ilinin merkezi olan şehirdir. Ülkenin nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Ekonomik, tarihî ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. İzmir, uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır.

MUĞLA

Muğla, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan bir ildir. 2023 sonu verilerine göre 1.066.736 kişilik nüfusa sahiptir. Muğla, antik çağlardan beri yerleşim yeri olmuştur.

ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye'nin Eskişehir ilinin merkezi olan şehirdir. Şehir, 1993 yılında çıkarılan bir kanunla Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, Avrupai tarzdadır.

KONYA

Konya, Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ilidir. Anadolu Selçukluları'na başkentlik yapmış ve günümüzde de önemli bir kültür ve turizm merkezidir

AYDIN

Aydın, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. Aydın ili, kuzeyde İzmir, kuzeydoğusunda Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla illeriyle çevrilidir. Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir.