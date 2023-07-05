Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek yetiyor! Küsen çiçeği açtırıyor

Uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Bazı durumlarda çiçekler küser ve açmaz. Evin en iyi yerinde bile konumlandırsanız çiçekler zaman zaman küsebiliyor.

Çiçeklerin bakımı gerçekten çok önemlidir.

Çiçekler evin neresine konulmalıdır?

Bu sorunun cevabı, çiçeklerin türüne, ışık ihtiyacına ve evin dekorasyonuna göre değişebilir. Ancak genel olarak, çiçeklerin evin güney ya da batı yönüne bakan pencerelerin yakınında olması, yeterli güneş ışığı alabilmeleri için iyi bir seçenektir. Çiçeklerin evin orta kısımlarında ya da karanlık köşelerde bulunması, solmalarına ve hastalanmalarına neden olabilir. Ayrıca, çiçeklerin evin havasını temizlemeye ve nemlendirmeye yardımcı olduğunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle, çiçekleri yatak odası, çalışma odası ya da oturma odası gibi sık kullanılan mekanlara yerleştirmek, hem sağlık hem de estetik açısından faydalı olabilir.

ÇEŞME SUYUNDAN UZAK TUTUN

Evcil hayvanlarımıza nasıl çeşme suyu vermiyorsak çiçeklerimize de çeşme suyu vermemeliyiz. Birçok şehirde çeşme suyu kireçli olduğu için çiçeklerimize kireçli su zarar vermektedir.

Çiçekleri her zaman içme suyuyla sulamalıyız!

MADEN SUYU FORMÜLÜ

Posta.com.tr sitesinde çiçeklerin coşmasını sağlayacak ve küsen çiçeği açtıracak bir tüyo paylaşıldı; Maden suyu sayesinde çiçekleriniz canlılık kazanacak;

Maden suyu özellikle salon bitkilerinde kullanıldığında çiçeklere fayda sağlar. Fakat önemli bir detay var. Soda değil maden suyu! İki ayda bir sularken çiçeklerine maden suyu koymak, çiçek köklerinize faydalı mineraller ile beslemek konusunda fayda sağlayacaktır.

MADEN SUYUNU ÇİÇEKLERİNİZE VERİRKEN DİKKAT

Sulama yapmadan önce maden suyunu ağzı açık bir kabın içine koyun ve iki gün boyunca asidinin kaçmasını bekleyin. Dinlendirilmiş maden suyu çiçeklerinize verebilirsiniz.

KALİTELİ MARKALARDAN TERCİH EDİN

Öte yandan çiçeklerinize vereceğiniz maden suyunun markasının kaliteli olmasına dikkat edin. Doğal olmayan maden suyu çiçeklerinize faydadan çok zarar verebilir.

Çiçekleriniz, maden suyu sayesinde çok daha canlı olacak. Çiçeklerinizi sularken üstelik sadece yarım bardak maden suyu kullanmanız yeterli oluyor