Bilim İnsanları Açıkladı: İkinci Dil Öğrenmek Alzheimer Hastalığına Meydan Okuyor

Çalışmada, iki dil bilenlerin beyinlerindeki hipokampüs hacminin korunduğu ve bu durumun, bilişsel dirençlerini artırdığı tespit edildi.

Bilim insanları, bir yabancı dil öğrenmenin yaşlı kişiler için uzun süredir bilişsel faydalar sağladığını bilmekteydi. Ancak Concordia Üniversitesi'nden araştırmacılar, son çalışmalarında nörogörüntüleme teknikleri kullanarak dil öğreniminin yaşlanma sürecinde beyin üzerindeki etkilerini daha detaylı inceledi.

ÖĞRENME VE HAFIZA MERKEZİ İKİ DİL BİLENLERDE DAHA BÜYÜK

Araştırma, Alzheimer hastalığı olan iki dil bilen kişilerde, beynin öğrenme ve hafıza merkezi olarak bilinen hipokampüs bölgesinin, tek dilli kişilere göre daha büyük olduğunu gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Kristina Coulter, Alzheimer'dan etkilenen bu beyin bölgesinde iki dil bilenlerde daha fazla beyin maddesi bulunduğunu vurguladı.

TEK DİL BİLENLERDE BEYİNDEKİ BÖLGE KÜÇÜLÜYOR

Araştırmada, bilişsel olarak normal durumda olan, hafif bilişsel bozukluk riski taşıyan ya da Alzheimer teşhisi konan yaşlı yetişkinler incelendi. Sonuçlara göre, tek dil bilen kişilerde hipokampüs küçülmesi gözlemlenirken, iki dil bilenlerde bu bölgede herhangi bir hacim kaybı yaşanmadı.

Araştırma ekibinden Phillips, çoklu dil kullanımının beyin sağlığını destekleyen bilişsel ve sosyal faaliyetlerle bağlantılı olduğunu belirterek, bu çalışmanın demans riskinin farklı aşamalarında iki dil bilmenin beyin yapısına etkilerini incelemesi açısından benzersiz olduğunu ifade etti.

Gelecekteki araştırmaların, çok dilliliğin beyin ağları üzerindeki etkilerini de ele alacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi