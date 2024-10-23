Kahve Kupalarının İçinin Beyaz Olmasının Meğer Bir Nedeni Varmış! İlk Kez Duyacaksınız

Avustralyalı barista ve yazarlar arasında yapılan bir tartışma, bu ilginç konunun araştırılmasına yol açtı. Yazarlar, kahvenin beyaz seramik bir kupada içildiğinde, şeffaf cam kupadan daha farklı bir tat sunduğunu öne sürdüler.

Bu iddiayı test etmek amacıyla, Flavour Journal’da yayımlanan bir çalışmada, 18 ila 62 yaş arasında 18 gönüllü katıldı. Katılımcılara 135 ml tam yağlı süt ve 65 ml kahvenin karışımı olan cafe latte verildi. Bu latte’ler, üç farklı renkteki kupada servis edildi: beyaz porselen, şeffaf cam ve mavi porselen.

Sonuçlar, beyaz kupadan içilen kahvenin diğerlerine göre daha yoğun bir tat sunduğunu gösterdi. Ayrıca, beyaz kupada servis edilen cafe latte’nin, şeffaf cam kupadan içilen kahveye göre daha az tatlı olduğu belirlendi. Bu durumun, renk kontrastının kahve aromasının algısını etkilediği sonucuna varıldı. Beyaz bir fincandan içilen kahve, görünüm olarak daha kahverengi olduğu için daha yoğun ve lezzetli bir izlenim bırakıyor.

Başka bir araştırmada ise, 200 katılımcıya kırmızı, sarı, mavi ve kahverengi kupalarda kahve sunuldu. Katılımcıların yüzde 73’ü, kahverengi kupadaki kahvenin daha sert olduğunu belirtti. Kırmızı kupadaki kahve ise daha zengin ve dolgun bir tat sunarken, mavi kupada içilen kahvenin aroması daha hafif bulundu. Sarı kupada ise tat daha zayıf olarak değerlendirildi.

Farklı bir çalışmada, 120 kişiye mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kupalarda kahve verildi. Katılımcılar, en sıcak kahvenin kırmızı kupada sunulduğunu düşündüler. Sarı, yeşil ve mavi kupalar ise sırasıyla daha düşük sıcaklık algısıyla değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi