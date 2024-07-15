Zam Alamayan Milyonlarca Emeklinin Gözü Kabinede! Son Kararı Erdoğan Verecek

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısına çevrildi. Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler son enflasyon rakamıyla açıklanan zam oranından yararlanamadı. Yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan onaylarsa, yasa değişikliği için çalışmalar başlayacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam ana gündem maddesi olacak.

ERDOĞAN ONAYLARSA HAREKETE GEÇİLECEK

Habertürk'te yer alan habere göre, en merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma olacak. Zam miktarı kök aylık ve hazine desteğine ilişkin son karar, Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre kısmen aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

MİLYONLARCA EMEKLİ 'SIFIR ZAM' ALDI

Kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ''sıfır zam'' aldı. Çünkü emekli aylığı 10 bin TL altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına Hazine yardımı yapılarak 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL’ye ulaşıyor. Kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin sıfır zam almasının nedeni ise yüzde 24,73’lük zammın ardından aylığın yine 10 bin TL’nin altında kalmış olması.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE BAŞKA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan Esad görüşmesiyle ilgili son durum da konuşulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Erdoğan açıklayacak.