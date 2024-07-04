Yüzde 25 Sınırı Kalktı, Kiracılar Tedirgin: Yeni Ev Arayışı Başladı!

Kira ücretlerinde yaşanan fahiş artışlar sebebiyle, Haziran 2022’de 'yüzde 25 zam sınırı' uygulaması devreye girmişti. 1 Temmuz 2024 itibarıyla ise, bu uygulama sona erdi.

Bundan sonraki süreçte ev sahipleri, daha önce de olduğu gibi 'TÜFE 12 ay ortalamasına' göre kira ücretlerine artış yapacak.

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 65,07

Yüzde 25 kira sınırının kalkmasıyla temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri yüzde 65,07 oranında zam yapılabilecek.

"UYGUNA EV BULUNMUYOR"

Yaşanan gelişmeler sonrası Yenişafak'a konuşan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor. Ancak uyguna da ev bulamıyor" dedi.

"EV VAR ANCAK FİYATLAR YÜKSEK"

Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde 2023 yılında ev bulunamadığını hatırlatan Taylan, şunları söyledi:

"Buralardan gelen kişilerin birçoğu kendi iline döndü. Bu nedenle arz talep dengesinde bir problem yok ev var ancak fiyatlar yüksek. Ancak kiracılar ev sahipleri ile anlaşamadığı takdirde uygun fiyata da ev bulamıyor. Kiraların düşmesi isteniyorsa devlet eliyle satılık ya da kiralık konutların piyasaya arz edilmesi gerekiyor."

"EV ARAMAYA BAŞLADILAR"

Emlakçı Şaban Özdemir ise, "Kiracıların birçoğu tedirgin. Zamları karşılayamayacak kiracılar ev arayışına başladı. Daha kira artışı yapılmadan ev soranlar oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem