İktidara Yakın Gazete Yazdı: Erdoğan En Düşük Emekli Maaşına Zam Yapacak Mı?

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu. En düşük emekli maaşı ile ilgili rakam belirlenmezken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

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İktidara Yakın Gazete Yazdı: Erdoğan En Düşük Emekli Maaşına Zam Yapacak Mı?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak. Kök aylıkları 8 bin TL’nin altında olan milyonlarca emekli ise zam alamayacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin aktardığına göre; en düşük emekli maaşı için gözler Erdoğan ile Işıkhan'a çevrildi. Erdoğan’ın en düşük emekli aylığı konusunda düzenlemeye gideceği ifade edildi. Buna göre, hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak.

Altı aylık enflasyona paralel olarak yüzde 25 artış yapılacağı kaydedilirken, en düşük emekli maaşının 13 bin TL'ye çekileceği aktarıldı.

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