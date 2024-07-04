Araç Sahipleri Dikkat: Tasarruf Yapmak İsterken 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz!

Akaryakıt fiyatları sürücülerin belini büktü... Araç sahipleri, artan maliyetler karşısında farklı tasarruf yöntemlerine başvuruyor. Ancak uzmanlar bu yöntemlerin doğru olmadığı yönünde uyarıda bulundu.

Araç Sahipleri Dikkat: Tasarruf Yapmak İsterken 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz!

Araç sahipleri artan akaryakıt fiyatları karşısında farklı çözüm yollarına başvuruyor. Son dönemde sürücüler arasında en çok kullanılan yöntem araçlar içerisinde bulunan 'ekonomik mod' ve 'start-stop' özellikleri.

100 BİN TL ZARAR

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre araçlar üzerinde bulunan 'ekonomik mod' ve 'start-stop' seçenekleri, aracın daha az yakıt tüketmesini sağlarken uzmanlar uzun yolda işlerin tam tersi olduğunu söylüyor.

Şehirler arası kullanımda araç sahipleri en az 100 bin TL zarara girdiği belirtildi.

Uzun yolda ekonomik modda aracı kullanırken, aracın performansının artmayacağını belirten uzmanlar, aracın motoruna ekstra yük bindireceğini ve performansını azaltacağını belirtirken bu durumun aracın motoruna zarar vereceğini açıkladı.

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