Uzman İsim Açıkladı: Memur Maaşlarında Büyük Kayıp!

Çalışma Yaşamı Prof. Dr. Aziz Çelik, memur maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Çelik, "Memurlar Temmuz 2024'te ortalama 2 bin 22 TL eksik maaş alacak" dedi.

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Uzman İsim Açıkladı: Memur Maaşlarında Büyük Kayıp!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı resmi enflasyon verilerine göre, haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 1,64; 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu.

Verilerin ardından, memur ve memur emeklileriyse toplu sözleşme zammı olan yüzde 10'luk artışa ek olarak enflasyon farkı alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasındaki fark 5,42 puan oldu.

"MEMURLAR 2 BİN 22 TL EKSİK MAAŞ ALACAK"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Memurlar Temmuz 2024’te ortalama 2 bin 22 TL eksik maaş alacak" dedi.

Uzman İsim Açıkladı: Memur Maaşlarında Büyük Kayıp! - Resim : 1

"MELESE BUDUR"

Paylaşımının devamında Çelik, "Haziran ayı ortalama memur maaşı yaklaşık 37 bin 500 liradır (SBB verisi). Memurlara tartışmalı resmi enflasyon kadar (yüzde 24.73) zam yapılsaydı bile ortalama memur maaşı yaklaşık 46 bin 763 olacaktı. 7. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 19,31 zam yapıldı. Ortalama maaş 44 bin 741 oldu. Fark -2 bin 22 TL. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

"GEÇİNİZ BUNLARI"

Çelik, "Yok Ocak ayında şöyle zam aldık. Yok Aralık 2023’e göre böyle oldu… Yok yan yattık, yok çamura battık.. Geçiniz bunları! Konu bunlar değil. Mugalataya gerek yok! Hesap basit: Haziranda neydi temmuzda ne olacak? Memurlar bu yüksek enflasyon koşullarında ortalama ayda 2 bin 22 TL kayıptalar. Yıl sonuna kadar 12 bin liradan fazla. Nokta! Bu kaybın sorumluları: 1-Hükümet, 2-Hakem Kurulu, 3-Memur-Sen'dir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Memur Enflasyon Aziz Çelik
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