Yüz Binlerce Kişiyi Etkileyecek! Emekli Maaşı Farkı Düzenlemesi Rafa Kalktı: SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, Memuru Dikkat, En Geç 15 Ocak’a Kadar…

2024 ve 2025 yılları arasında emeklilik dilekçesi verecekler için oluşacak yüzde 30-35’lik emekli maaşı farkı için düzenleme olumsuz sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuya ilişkin Ağustos ayında bir çalışma başlatmıştı. Ancak Maliye Bakanlığı bu farkı gidermeye yönelik bir değişikliği desteklemedi. Böylece emekli maaşı fark düzenlemesi rafa kalkmış oldu.

300 BİN KİŞİ ETKİLENECEK

Habertürk’ün haberine göre, düşüşten etkilenecek yaklaşık 300 bin kişi olduğu, bunlar içinde 140 bin kamu işçisi bulunduğu belirtiliyor. Emekliliğe hak kazanmış kişi sayısı daha fazla ancak önemli bir kısmının emekli aylığı 12.500 TL’nin altında olduğu için etkilenecek kişiler arasında sayılmıyor.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN KRİTİK TARİHLER

Emeklilik koşullarını yerine getiren ya da 31 Aralık 2024’a kadar getirecek özel sektör çalışanları ve Bağ-Kur’lular bu tarihten önce emeklilik dilekçesi vermeleri halinde maaşlarında düşüş olmayacak.

4A’lı kamu işçileri ile ücret ve maaşlarını ayın 15’inde alan, ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 sonrası başlayan kamu çalışanlarının ise en geç 14 Ocak 2025 tarihine kadar dilekçe vermesi halinde emekli aylıkları düşmeyecek. Emekli Sandığı’na tabi kamu çalışanları düşüşten etkilenmeyecekler.

KÖK AYLIĞI 12.500 TL’NİN ALTINDA OLANLAR DAHA SONRA ETKİLENECEK

Henüz emekli olmamış olup kök aylığı 12.500 TL’nin altında olanlar emekli aylığındaki düşüşten bugün için etkilenmeyecekmiş gibi görünüyorlar ancak etkisini ileride hissedecekler. E-Devlet’te şu anda 10.000 TL görünen kök aylığı, dilekçeyi 2024 yılında verenler için geçerlidir. Dilekçeyi 2024 yılında vermeyenlerin kök aylığı 2025 ocak ayında yaklaşık 7.600 TL’ye düşecek. Ellerine geçecek para bu yıl da gelecek yıl da 12.500 TL olacağı için ilk başta kayıp söz konusu olmayacakmış gibi görünüyor. Ancak, ilerleyen yıllarda en düşük emekli aylığı uygulamasına son verilirse veya en düşük emekli aylığı tutarı sabit kalırsa, bu gruptaki vatandaşlar birkaç yıl sonra etkilenmeye başlayacaklar.

EMEKLİLİĞE 2025 YILINDA HAK KAZANANLAR NE YAPACAK?

Emekliliğe 31 Aralık 2024 (kamu çalışanları için 14 Ocak 2025) tarihine kadar hak kazanıp da dilekçesini vermiş olanlar dışındaki herkesin emekli aylığı gelecek yıl düşecek. Şu an sistemde görünen emekli aylığı ile gelecek yıl ocak ayında görünecek emekli aylığı tutarı arasında yüzde 32 fark olacak. Bugün e-Devlet’te 30.000 TL görünen tutar ocak ayında 22.700 TL düzeyine inecek. Bundan en fazla etkilenecek olanlar emekliliğe 2025 ve 2026 yılı gibi yakın gelecekte hak kazanacak kişiler olacak. Bu kişilerin emekli aylığındaki düşüşten korunmak için hiçbir şansları olmayacak.

Kaynak: Habertürk