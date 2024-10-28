Emekli Kök Maaşı 11 Bin TL Civarında Olanlar Dikkat! ‘Mecburi’ Düzenleme Masada: 4A, 4B, 4C’li Tüm Herkesi İlgilendiriyor

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri merakla bekleniyor. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli maaş zammı oranı netleşecek. Özellikle emekli kök maaşı 11 bin TL civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenleme devreye girecek.

6 AYLIK ENFLASYON 3 OCAK’TA BELLİ OLACAK

İstanbul Ticaret Gazetesi’nde yer alan habere göre, emekliye zam 3 Ocak Cuma günü belli olacak. Şu an için 3 aylık enflasyon oranı yüzde 8,92 olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebinde. 6 aylık enflasyon için milyonlar geri sayıma devam ederken yıl sonu enflasyon tahminleri emekli zammı için ipuçlarını verdi.

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKINDA BU RAKAMLARA DİKKAT!

Yıl sonu için yapılan enflasyon tahminleri ise yüzde 42 ile yüzde 45 arasında değişiyor. Bu tahminlere göre, emekli maaşlarına yapılacak 6 aylık enflasyon zammı yüzde 13,5 ile yüzde 16 arasında olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 13,5 ila yüzde 16 arasında beklenirken, memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 10 ile yüzde 12 arasında öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMINDA EŞİTLEME FORMÜLÜ MASADA

Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı toplu sözleşme farkı nedeniyle memur emeklilerine göre daha yüksek olmuştu. Ocak 2024 emekli zammı belli olduğunda Emekli Sandığı emeklileri ile aradaki fark yüzde 11,68 olarak kaydedilmiş ve 4A, 4B ve 4 C emekli maaşları yüzde 49,25’e eşitlenmişti. Temmuz ayında bu eşitleme yapılmasa da Ocak 2025 emekli zammı döneminde arada oluşacak yaklaşık 5 puanlık farkın kapatılması da gündemde.

EMEKLİYE REFAH PAYI ARTIŞI YOK

Yüksek enflasyon döneminde gelen refah payları 2025 için de 16 milyon emeklinin en merak ettiği konular arasında. Ancak ekonomi yönetiminin enflasyonu tek haneye indirmedeki kararlı duruşu nedeniyle refah payı artışı tıpkı Temmuz ayında olduğu gibi 2025 yılında da gündeme gelmeyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yapılacak ve 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak emekliye zam oranlarının 3 Ocak’ta kesinleşmesi ile en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündeme gelecek. Kök maaşı 11 bin TL civarında olan emeklilerin Ocak zammı sonrası maaşı 12 bin 500 TL olarak kalacak. Teknik olarak maaş artsa bile, bu emeklilerin eline geçen parada bir değişiklik olmayacak.

Önceki 2 dönemde en düşük emekli maaşı 2500 TL zam almış ve son olarak Hazine destekli rakam 12.500 TL’yi bulmuştu. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda ve önceki dönemler dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için en güçlü formül 15 bin TL'ye yükseltilmesi oldu. Bu düzenlemenin hayata geçmesi için Meclis'in onayı bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi