Yozgat'ta ekmeğe son bir yılda üçüncü zam!

Yozgat'ta, geçen yıl temmuz ayının ilk günlerinde yapılan zam ile 3,5 liradan satılan 200 gram ekmek, yapılan bir liralık artış ile bugünden itibaren 4,5 liradan satılmaya başlandı.

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl şubat ayından itibaren 2,5 liradan satılan 200 gram ekmek aynı yıl temmuz ayında 3,5 liraya yükseltilmişti.

PİDE VE PARMAK ÇÖREK FİYATINA DA ZAM

Yozgat’ta 200 gram pide ve yöresel parmak çörek de zamlandı. Pide ve parmak çörek fiyatı da 4 liradan 5 liraya çıkartıldı.

Kaynak: ANKA