YHT biletlerine yüzde 55 zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerine zam üstüne zam yapıyor. Şimdi de yüzde 55 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatları güncelledi.

Ankara- İstanbul hattı da zamlandı. Daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı.

Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL'den 173 TL’ye yükseldi.

Fiyatlar şu şekilde:

>> Sivas-Ankara YHT bileti: 475 TL

>> Ankara-İstanbul YHT bileti: 430 TL

>> Ankara-Eskişehir YHT bileti: 225 TL

>> İstanbul-Karaman YHT bileti: 630 TL

>> Ankara-Yozgat YHT bileti: 173 TL

"İKTİDARIN DERDİ TCDD'Yİ ÖZELLEŞTİRMEK"

TCDD'de örgütlü sendikalardan olan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, BirGün'e yaptığı açıklamada, "Uzun süredir yüksek enflasyonist bir süreçten dolayı geniş toplum kesimlerinin, emekçilerin gelirleri giderlerini karşılamakta zorlanılmakta olduğu tartışma götürmez bir gerçek olduğu görülmektedir. Ekonomi Politikası bir tercihtir. Tercih edilen ekonomi-politik ya sermayeden yana ya da toplumdan/toplumsal bir işleyişten yana taraf olursunuz" dedi.

İktidarın TCDD'yi özelleştirmek istediğini de vurgulayan Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışanlara yılda 2 defa düzenleme yaparken ticarileştirilen İktisadi Devlet Teşekküllü haline getirilen kurumların ürettiği mal ve hizmetlere 3-4 ayda bir fiyat güncellemesi yaparak zam yapılması bir taraftan yurttaşların hizmetlere ulaşmasını zorlaştırırken diğer taraftan da enflasyonu kontrol altına almak mümkün görünmüyor.

Kamusal hizmetler (sağlık, eğitim, ulaşım) temel hizmetlerden olması gerekmektedir. Yolcu trenlerinde bilet ücretlerine yine zam yapıldı. Özelleştirme için sürekli niyet açıklayan iktidar yarın bu hizmetleri özelleştirme ile karşı karşıya kaldığında yurttaşların hizmetlerden faydalanması daha da güçleşecek. Tarifeler en az yüzde 100 zamlanacak.

Kamu kurumları, hizmetleriyle mekânlarıyla toplumsal yaşamın hayati öneme sahip organlarıdır. Akciğeridir. Kamu kurumlarının sermayeye devir ve teslimlerine özelleştirmeye karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."