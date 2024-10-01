Yarın Sabah 09.00'da başlıyor! Anlık Olarak Paylaşılacak: Market Raflarında Yeni Dönem
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların kullanımını engellemek için yeni bir uygulamayı devreye aldıklarını söyledi. Vatandaşın artık söz konusu ürünleri anlık olarak öğreneceğini belirten Yumaklı, sistemin 2 Ekim saat 09.00'da kullanıma açılacağını dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hile, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşı kandırarak sağlığıyla oynayanları engellemek için yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini belirten Bakan Yumaklı, yeni sistemin yarın kullanıma açılacağını söyledi.
ANLIK OLARAK TÜKETİCİ İLE PAYLAŞILACAK
Bakan Yumaklı, "Yeni sistemde taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla ilgili kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" ifadelerini kullandı.
YENİ UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR
Söz konusu ürünlerin bundan böyle "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayınlanacağını söyleyen Yumaklı, "Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" dedi.
Kaynak: AA
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