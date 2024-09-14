Yabancıların Tahvil Talebi Patladı!

“Türkiye'deki yüksek enflasyon, Merkez Bankası’nın faiz oranına endeksli tahvili parlayan bir yıldız haline getiriyor” denilen Bloomberg haberine göre, yurtdışı yatırımcılar da piyasadaki diğer enstrümanlara yönelmeyi düşünmüyor. Haberde TLREF ilgisi şu şekilde anlatılıyor:

“TLREF olarak adlandırılan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gecelik referans oranına endeksli bu tahviller, yükselen piyasalarda olağanüstü getiri arayışındaki yabancı fon yöneticileri arasında giderek daha popüler hale geliyor. Bu tahviller, ağırlıklı olarak yerel bankalar tarafından bilanço yönetimi için tutulduğundan, yabancılar için alımı veya satımı nispeten zor oldu.

TLREF, Venezuela’dan sonra dünyadaki en yüksek oran olan yüzde 50 civarında bir getiri sunuyor. Türkiye’de enflasyonla mücadelenin uzun vadeli bir zorluk olduğunu ve faiz oranlarının önümüzdeki yıla kadar yüksek kalması gerektiğini düşünen yatırımcılar için bu tahviller cazip hale geliyor. Bu oranların oldukça altında kalan, Türkiye’nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerinin getirileri bugün sırasıyla yüzde 42,1 ve yüzde 28,7 seviyelerinde işlem gördü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

"Ağırlıklı olarak TLREF tahvillerini tercih ediyorum” diyen Londra’daki Abrdn Yatırım Direktörü Kieran Curtis, "Sabit kuponlu tahvillerde yaklaşık 20 puanlık bileşik getiri düşüşü var. Bu, önemli bir faiz indirimi anlamına geliyor” dedi.

Bu işlemin ardındaki fikir, TCMB’nin enflasyonla mücadelede daha uzun süre şahin kalması gerektiği olurken, enflasyon Ekim 2022’de yüzde 86'ya kadar çıkarak, bu yıl mayıs ayında tekrar yüzde 75'e ulaştığı da dikkat çekiyor.

TLREF tahvillerini geleneksel borçlanma araçlarına tercih eden çoğu yatırımcı, yakın gelecekte faiz indirimlerinin olacağını düşünmüyor.