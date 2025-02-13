Yabancılardan Tarihi Kaçış! 1,5 Milyar Dolarlık Satış Yaptılar

Yabancı yatırımcılar 7 Şubat haftasında tahvillerde 1,5 milyar dolarlık tarihi satış gerçekleştirdi. Böylelikle veri setinin en yüksek haftalık çıkışı kaydedildi.

Yabancılardan Tarihi Kaçış! 1,5 Milyar Dolarlık Satış Yaptılar

Yabancı yatırımcılar enflasyon verisinin açıklandığı haftada tahvillerde sert satış gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 7 Şubat haftasında yurt dışı yerleşiklerin tahvilde net satışı 1,5 milyar dolar oldu. Böylelikle veri setinin en sert satışı gerçekleşti.

Aynı haftada hisse tarafında net satış 50 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Kaynak: AA

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