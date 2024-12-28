Vize Sağlık Sigortası Limitleri Güncellendi

SEDDK'den yapılan açıklamada, genelge ile anlaşmalı ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarındaki yıllık asgari teminat limitlerinin günümüz koşullarına uygun şekilde güncellendiği belirtildi.

Ayrıca, ülke genelindeki 20 kamu hastanesi için özel teminat limiti belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Sigortanın teminat kapsamında değişiklik yapılarak poliçelerde asgari bir standart sağlanması amacıyla ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin sağlık hizmetlerinin teminat dışında bırakılmaması düzenlendi. Yapılan düzenleme ile sigortanın kapsayıcılığının ve kullanılabilirliğinin arttırılması hedeflenmekte olup, Genelge 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA